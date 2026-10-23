Cerca de 200 pessoas participaram de uma aglomeração em um posto de gasolina na região central de São José dos Campos, na noite de quinta-feira (22). Após denúncias, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi até o local para encerrar o evento e garantir a ordem pública e o sossego dos moradores do entorno.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Fiscalização de Posturas também foi acionada para apoiar a operação. Após a abordagem da equipe e a orientação ao responsável pelo estabelecimento, as atividades foram encerradas de forma pacífica.
Durante a ação, a GCM aplicou mais de 50 autuações de trânsito a carros e motocicletas envolvidos em condutas como som em volume abusivo e arrancadas bruscas.
A Prefeitura de São José dos Campos reforça que a participação da população é fundamental para o trabalho de fiscalização. As ocorrências em andamento, como som alto no momento, devem ser comunicadas pelo telefone 153 da GCM.
Já os casos de eventos futuros ou programados podem ser informados pela Central 156, seja por ligação, pelo aplicativo 156 SJC ou via WhatsApp.