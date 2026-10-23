Cerca de 200 pessoas participaram de uma aglomeração em um posto de gasolina na região central de São José dos Campos, na noite de quinta-feira (22). Após denúncias, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi até o local para encerrar o evento e garantir a ordem pública e o sossego dos moradores do entorno.

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A Fiscalização de Posturas também foi acionada para apoiar a operação. Após a abordagem da equipe e a orientação ao responsável pelo estabelecimento, as atividades foram encerradas de forma pacífica.