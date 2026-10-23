O enterro do corpo da especialista financeira Kethiny Evilnyn Alves Caetano, 34 anos, conhecida como Ket Caetano, será marcado pela despedida de familiares e amigos nesta sexta-feira (23).

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A jovem de 34 anos morreu na madrugada de quinta-feira (22), dois dias após passar por uma cirurgia para corrigir o maxilar na Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá. Nas redes sociais, amigos lamentaram a perda e publicaram homenagens à jovem.