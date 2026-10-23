O Taubaté segue encorpando o seu elenco com atletas rodados para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. O clube anunciou na manhã desta sexta-feira (23) a contratação do experiente zagueiro Reginaldo Júnior, de 34 anos, que chega ao Joaquinzão após defender o Marcílio Dias (SC) e o Primavera na última temporada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Revelado nas categorias de base do Fluminense (RJ), clube pelo qual disputou a elite do Campeonato Brasileiro, Reginaldo traz na bagagem uma sólida trajetória pelo futebol nacional. Em seu currículo constam passagens por equipes tradicionais como Ponte Preta, Vila Nova (GO) e CRB (AL) em disputas da Série B, além de outros clubes do cenário brasileiro.
Esta será a segunda vez que o defensor disputará a Série A2 paulista. Conhecido por suas principais características em campo — o bom jogo aéreo e a qualidade na leitura de jogo —, o atleta chega com discurso focado em liderança e acesso.
"Acredito que com um bom trabalho de todos, atleta, comissão, diretoria, estaremos próximos de atingir os objetivos. A Série A2 é um campeonato muito competitivo, de alto nível", destacou o novo reforço alviazul.
Reginaldo é o terceiro nome confirmado oficialmente para a montagem do plantel que será comandado pelo técnico Alberto Félix na próxima temporada, unindo-se ao lateral Foguete e ao goleiro Adílson Júnior no planejamento inicial do Burro da Central. "Espero poder contribuir com minha experiência, e espero poder fazer história com a camisa do Taubaté, com o acesso no final", concluiu.