O Taubaté segue encorpando o seu elenco com atletas rodados para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. O clube anunciou na manhã desta sexta-feira (23) a contratação do experiente zagueiro Reginaldo Júnior, de 34 anos, que chega ao Joaquinzão após defender o Marcílio Dias (SC) e o Primavera na última temporada.

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Revelado nas categorias de base do Fluminense (RJ), clube pelo qual disputou a elite do Campeonato Brasileiro, Reginaldo traz na bagagem uma sólida trajetória pelo futebol nacional. Em seu currículo constam passagens por equipes tradicionais como Ponte Preta, Vila Nova (GO) e CRB (AL) em disputas da Série B, além de outros clubes do cenário brasileiro.