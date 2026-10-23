23 de outubro de 2026
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AÇÃO POLICIAL

Cruzeiro: Adolescente de 14 anos é apreendido com arma carregada

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Polícia Civil
Arma e munições apreendidas em Cruzeiro
Arma e munições apreendidas em Cruzeiro

Um adolescente de 14 anos foi apreendido com uma pistola carregada e um jovem de 18 anos foi preso em flagrante durante uma abordagem da Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (23), em Cruzeiro.

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Segundo o boletim de ocorrência, o adolescente tentou fugir a pé ao perceber a aproximação da viatura, enquanto o motorista do carro deixou o local em alta velocidade.

A ocorrência foi registrada por volta de 1h26, na avenida Rogério Mariano, na região central da cidade. Os policiais faziam patrulhamento quando avistaram um Volkswagen Gol vermelho com a suspensão rebaixada e decidiram abordar o veículo.

Ao notar a aproximação da equipe, o adolescente, que estava no banco do passageiro, desembarcou com o carro ainda em movimento e correu pelas proximidades de um estabelecimento comercial. De acordo com o registro policial, ele mantinha a mão na cintura e desobedeceu às ordens de parada.

Após perseguição a pé, os policiais conseguiram abordá-lo. O jovem informou que estava armado e, durante a revista pessoal, os agentes encontraram uma pistola cromada da marca Imbel, calibre .380, com dez cartuchos intactos.

Motorista foi localizado após fugir

Enquanto os policiais perseguiam o adolescente, o motorista deixou o local em alta velocidade. Com apoio de outras equipes e monitoramento, o carro foi localizado nas proximidades da rua Nesralla Rubez. O condutor, de 18 anos, estava sozinho no veículo no momento da abordagem.

Segundo o boletim de ocorrência, nada de ilícito adicional foi encontrado durante as buscas pessoal e veicular. Questionado sobre a arma, o jovem não apresentou esclarecimentos e afirmou apenas que o adolescente era seu amigo e que ambos moravam em Lorena.

Em depoimento à Polícia Civil, o adolescente afirmou que havia levado a arma para entregá-la a uma pessoa em Cruzeiro. Posteriormente, acompanhado de um curador, declarou que havia adquirido a pistola recentemente para defesa pessoal, pois estaria se sentindo ameaçado. Ele também afirmou que o motorista não sabia que estava armado.

O jovem de 18 anos optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório.

Apreensões

Além da pistola e das dez munições, a polícia apreendeu um celular, R$ 222 em dinheiro, um cartão bancário e três correntes metálicas. O veículo foi liberado para os procedimentos administrativos da Polícia Militar.

A Polícia Civil registrou o caso como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para os dois envolvidos. O motorista também foi autuado por suspeita de corrupção de menores.

A autoridade policial determinou a prisão em flagrante do jovem de 18 anos e representou pela conversão da prisão em preventiva. Em relação ao adolescente, determinou a apreensão por ato infracional análogo ao porte ilegal de arma e solicitou a aplicação de internação cautelar.

As medidas foram fundamentadas, entre outros pontos, nos registros anteriores mencionados no boletim de ocorrência. Os pedidos dependem de análise das autoridades competentes.

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