Um adolescente de 14 anos foi apreendido com uma pistola carregada e um jovem de 18 anos foi preso em flagrante durante uma abordagem da Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (23), em Cruzeiro.

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Segundo o boletim de ocorrência, o adolescente tentou fugir a pé ao perceber a aproximação da viatura, enquanto o motorista do carro deixou o local em alta velocidade.