Um homem foi preso em flagrante suspeito de vender drogas por Pix em São José dos Campos. A abordagem ocorreu na noite de quinta-feira (22), na avenida Madre Tereza de Calcutá, no Residencial São Francisco, na região sudeste da cidade.
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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, outro homem abordado afirmou ter acabado de comprar crack do suspeito e ter realizado o pagamento por transferência eletrônica.
De acordo com o registro policial, equipes da Polícia Militar patrulhavam as proximidades de um bar e adega quando avistaram dois homens aparentemente trocando objetos. Ao perceberem a aproximação dos policiais, eles tentaram se afastar em direções opostas, mas foram abordados.
Durante a revista, os policiais encontraram com o suspeito de tráfico uma porção de crack, R$ 50 em dinheiro e três folhas com anotações que poderiam estar relacionadas à venda de entorpecentes. Os registros continham referências a número de telefone, quantidades, valores e horários de transações.
O segundo homem também estava com uma pedra semelhante a crack. Conforme o boletim de ocorrência, ele afirmou ter adquirido a substância do outro abordado e mostrou aos policiais informações da transação por Pix em seu celular.
Drogas em terreno baldio
Ainda segundo o registro policial, o suspeito teria declarado que comercializava entorpecentes naquele ponto havia aproximadamente duas semanas. Ele negou, porém, ser o dono das drogas encontradas posteriormente em um terreno baldio do outro lado da avenida.
No local, os policiais apreenderam porções de substâncias com características semelhantes a crack e cocaína, além de maconha em diferentes embalagens e dois volumes prensados da droga.
O boletim de ocorrência relaciona um homem de 36 anos a apreensão de dois tijolos de maconha, com peso registrado de 1,27 quilo, outros 40 gramas da mesma substância, 20 gramas de cocaína e 20 gramas de crack. O material foi submetido a exame preliminar, que confirmou a presença de substâncias proibidas.
A Polícia Civil indiciou o suspeito por tráfico de drogas e solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva. O pedido foi fundamentado, entre outros pontos, na quantidade e na variedade dos entorpecentes apreendidos.
O segundo abordado, um motorista de 55 anos, foi ouvido por suspeita de porte de droga para consumo pessoal. Segundo o boletim, ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado.
O caso foi registrado no plantão policial de São José dos Campos e seguirá para apuração. A suspeita de tráfico será analisada pelas autoridades competentes.