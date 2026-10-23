Um homem foi preso em flagrante suspeito de vender drogas por Pix em São José dos Campos. A abordagem ocorreu na noite de quinta-feira (22), na avenida Madre Tereza de Calcutá, no Residencial São Francisco, na região sudeste da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, outro homem abordado afirmou ter acabado de comprar crack do suspeito e ter realizado o pagamento por transferência eletrônica.