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TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso suspeito de vender drogas por Pix em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Suspeitos foram presos pela Polícia Militar (imagem ilustrativa)
Suspeitos foram presos pela Polícia Militar (imagem ilustrativa)

Um homem foi preso em flagrante suspeito de vender drogas por Pix em São José dos Campos. A abordagem ocorreu na noite de quinta-feira (22), na avenida Madre Tereza de Calcutá, no Residencial São Francisco, na região sudeste da cidade.

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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, outro homem abordado afirmou ter acabado de comprar crack do suspeito e ter realizado o pagamento por transferência eletrônica.

De acordo com o registro policial, equipes da Polícia Militar patrulhavam as proximidades de um bar e adega quando avistaram dois homens aparentemente trocando objetos. Ao perceberem a aproximação dos policiais, eles tentaram se afastar em direções opostas, mas foram abordados.

Durante a revista, os policiais encontraram com o suspeito de tráfico uma porção de crack, R$ 50 em dinheiro e três folhas com anotações que poderiam estar relacionadas à venda de entorpecentes. Os registros continham referências a número de telefone, quantidades, valores e horários de transações.

O segundo homem também estava com uma pedra semelhante a crack. Conforme o boletim de ocorrência, ele afirmou ter adquirido a substância do outro abordado e mostrou aos policiais informações da transação por Pix em seu celular.

Drogas em terreno baldio

Ainda segundo o registro policial, o suspeito teria declarado que comercializava entorpecentes naquele ponto havia aproximadamente duas semanas. Ele negou, porém, ser o dono das drogas encontradas posteriormente em um terreno baldio do outro lado da avenida.

No local, os policiais apreenderam porções de substâncias com características semelhantes a crack e cocaína, além de maconha em diferentes embalagens e dois volumes prensados da droga.

O boletim de ocorrência relaciona um homem de 36 anos a apreensão de dois tijolos de maconha, com peso registrado de 1,27 quilo, outros 40 gramas da mesma substância, 20 gramas de cocaína e 20 gramas de crack. O material foi submetido a exame preliminar, que confirmou a presença de substâncias proibidas.

A Polícia Civil indiciou o suspeito por tráfico de drogas e solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva. O pedido foi fundamentado, entre outros pontos, na quantidade e na variedade dos entorpecentes apreendidos.

O segundo abordado, um motorista de 55 anos, foi ouvido por suspeita de porte de droga para consumo pessoal. Segundo o boletim, ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado.

O caso foi registrado no plantão policial de São José dos Campos e seguirá para apuração. A suspeita de tráfico será analisada pelas autoridades competentes.

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