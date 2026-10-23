Um homem de 38 anos morreu após ser baleado durante uma ação criminosa na noite de quinta-feira (22), no bairro Capão Grosso 2, na região leste de São José dos Campos.

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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o suspeito atirou contra a vítima, roubou objetos pessoais e levou a motocicleta de um vizinho para fugir. Até a elaboração do registro, o autor não havia sido identificado.