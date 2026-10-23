Um homem de 38 anos morreu após ser baleado durante uma ação criminosa na noite de quinta-feira (22), no bairro Capão Grosso 2, na região leste de São José dos Campos.
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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o suspeito atirou contra a vítima, roubou objetos pessoais e levou a motocicleta de um vizinho para fugir. Até a elaboração do registro, o autor não havia sido identificado.
O crime ocorreu na rua Benedito Pereira Garcia, às 23h52. A Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo. Quando os policiais chegaram ao endereço, a vítima já havia sido socorrida por vizinhos e levada ao Hospital da Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos.
Vítima foi surpreendida
De acordo com o relato da companheira da vítima à Polícia Civil, William Rodrigo de Souza Lima havia saído de casa para entregar uma marmita ao vizinho, como costumava fazer.
Pouco depois, a mulher ouviu disparos e saiu para verificar o que havia acontecido. Ela relatou ter visto um homem armado próximo ao local e afirmou que ele ordenou que voltasse para dentro da residência.
A testemunha descreveu o suspeito como um homem negro, vestido com roupas escuras, touca, máscara e chinelos. Ela disse que não conseguiu reconhecê-lo.
Suspeito se passou por policial
O vizinho contou à polícia que presenciou a ação criminosa. Segundo seu depoimento, o homem estava armado, identificou-se como policial e mandou que ele e William se deitassem no chão.
Na sequência, o criminoso teria atirado contra William e roubado um relógio e uma corrente da vítima. Depois, exigiu que o vizinho entregasse sua motocicleta e o ameaçou de morte caso não obedecesse.
Diante das ameaças, o vizinho retirou a moto da garagem e a deixou na área externa, de onde o suspeito fugiu. O veículo levado é uma Honda CG 160 Fan vermelha, ano de fabricação 2024 e modelo 2025.
Polícia investiga motivação
No boletim de ocorrência, a companheira de William também relatou ter ouvido de terceiros sobre possíveis ameaças anteriores relacionadas a uma mulher com quem a vítima teria mantido um relacionamento. A informação ainda precisa ser apurada pela investigação e não há confirmação de que tenha relação com o homicídio.
A Polícia Civil registrou o caso inicialmente como homicídio e roubo de veículo. A investigação deverá buscar imagens de câmeras de monitoramento da região, identificar possíveis testemunhas e apurar o destino dos objetos e da motocicleta roubados.
Até o registro policial, o suspeito permanecia desconhecido, e a dinâmica completa do crime ainda dependia de esclarecimento.