São José dos Campos recebe, entre os dias 29 de outubro e 11 de novembro, a 17ª edição do Festival de Cinema Francês do Brasil. As sessões serão realizadas no Kinoplex Diamante, no Vale Sul Shopping, com uma programação especial dedicada à cinematografia francesa contemporânea.
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Ao longo dos 14 dias de evento, o público poderá assistir a produções de diferentes gêneros, como drama, comédia, romance e suspense, além de filmes que passaram por importantes festivais internacionais.
Entre os destaques está O Beijo Elétrico, dirigido por Pierre Salvadori e escolhido para abrir o Festival de Cannes de 2026. Outro título da programação é A Ilustre Desconhecida, estrelado por Isabelle Huppert, atriz reconhecida internacionalmente e que integrou a programação do Festival de Locarno.
A programação conta ainda com títulos como Molière, Cyrano e o Pequeno Rei, O Fantasma da Ópera, Bem-vindos à La Comédie-Française, O Que É o Amor?, Júpiter e Minha Vida de Sereia. As sessões ocorrem diariamente, com horários a partir das 17h30 ou 18h, conforme a programação.
Confira:
29/10 — Quinta-feira
18h — Molière, Cyrano e o Pequeno Rei
20h40 — Victor, Como Hugo
30/10 — Sexta-feira
18h — A Casa das Mulheres
20h35 — O Beijo Elétrico
31/10 — Sábado
18h — O Que É o Amor
20h35 — A Ilustre Desconhecida
01/11 — Domingo
18h — Bem-vindos à La Comédie Française
20h — De Gaulle: A França Livre — Parte 1
02/11 — Segunda-feira
17h30 — Molière, Cyrano e o Pequeno Rei
20h10 — O Fantasma da Ópera
03/11 — Terça-feira
18h — A Busca de Charlie
20h15 — Júpiter
04/11 — Quarta-feira
17h30 — De Gaulle: A França Livre — Parte 1
20h55 — Bem-vindos à La Comédie Française
05/11 — Quinta-feira
17h30 — Uma Menina de Ouro
19h40 — O Sentido da Vida
06/11 — Sexta-feira
18h — O Beijo Elétrico
20h45 — A Ilustre Desconhecida
07/11 — Sábado
18h — Bem-vindos à La Comédie Française
20h35 — O Fantasma da Ópera
08/11 — Domingo
17h30 — Compostela, o Caminho da Terapia
20h10 — De Gaulle: A França Livre — Parte 2
09/11 — Segunda-feira
18h — Victor, Como Hugo
20h15 — Minha Vida de Sereia
10/11 — Terça-feira 227,
17h30 — De Gaulle: A França Livre — Parte 2
20h55 — Bem-vindos à La Comédie Française
11/11 — Quarta-feira
18h — A Grande Escapada
20h55 — Sem Piedade
Ingressos
De segunda a quarta-feira, todos pagam meia-entrada, e o ingresso para a cabine com capacidade para duas pessoas custa R$ 45. De quinta-feira a domingo, o ingresso inteiro custa R$ 100 para duas pessoas, enquanto o de meia-entrada custa R$ 50 para duas pessoas.
O Kinoplex Diamante fica no Vale Sul Shopping, na avenida Andrômeda, nº 227, no bairro Jardim Satélite. O espaço também conta com o Restaurante Diamante, aberto ao público diariamente, das 12h às 22h.