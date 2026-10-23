São José dos Campos recebe, entre os dias 29 de outubro e 11 de novembro, a 17ª edição do Festival de Cinema Francês do Brasil. As sessões serão realizadas no Kinoplex Diamante, no Vale Sul Shopping, com uma programação especial dedicada à cinematografia francesa contemporânea.

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Ao longo dos 14 dias de evento, o público poderá assistir a produções de diferentes gêneros, como drama, comédia, romance e suspense, além de filmes que passaram por importantes festivais internacionais.