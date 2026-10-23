Dois policiais militares foram alvos de um disparo de arma de fogo durante uma ocorrência na noite de quinta-feira (22), no bairro Vila Paraíso, em Caçapava. Os suspeitos fugiram após o confronto, e ninguém havia sido preso até o registro da ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu por volta das 21h, durante patrulhamento nas proximidades da avenida Castelo Branco. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais viram um homem com uma mochila, que correu em direção a uma área de mata próxima à linha férrea ao perceber a presença da equipe.