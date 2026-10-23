Dois policiais militares foram alvos de um disparo de arma de fogo durante uma ocorrência na noite de quinta-feira (22), no bairro Vila Paraíso, em Caçapava. Os suspeitos fugiram após o confronto, e ninguém havia sido preso até o registro da ocorrência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu por volta das 21h, durante patrulhamento nas proximidades da avenida Castelo Branco. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais viram um homem com uma mochila, que correu em direção a uma área de mata próxima à linha férrea ao perceber a presença da equipe.
Durante as buscas, os militares encontraram dois homens. Conforme o relato policial, um deles carregava uma mochila e o outro estava armado. Os agentes afirmaram que ordenaram que o suspeito soltasse a arma, mas ele teria disparado na direção da equipe.
Os policiais reagiram com nove disparos, sendo cinco efetuados por um dos agentes e quatro pelo outro. Após os tiros, os militares buscaram abrigo. Quando voltaram a observar a área, os dois homens já haviam fugido.
Não há confirmação de que algum dos suspeitos tenha sido atingido.
Polícia encontra munições
Durante a varredura na região, os policiais encontraram um coldre com cinco munições intactas, aparentemente de calibre .380. Outras equipes da Polícia Militar foram acionadas para reforçar as buscas, mas os envolvidos não foram localizados.
De acordo com o boletim de ocorrência, a baixa luminosidade e a vegetação dificultaram a identificação dos suspeitos. A arma que teria sido utilizada no disparo também não foi encontrada.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Caçapava e registrada como tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública no exercício da função.
A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do caso, buscar a identificação dos suspeitos e apurar a origem das munições encontradas na área.