A mãe de Kethiny Evilnyn Alves Caetano, de 34 anos, cobra explicações sobre as circunstâncias da morte da filha após uma cirurgia para corrigir o maxilar, realizada na Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá.

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“O que aconteceu de fato? Isso não vai trazer a minha filha de volta, mas preciso saber o que aconteceu com ela”, afirmou Mara Alves Cunha, em entrevista à TV Record.