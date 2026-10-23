23 de outubro de 2026
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FLAGRADO POR CÂMERAS

Funcionário furta 60 kg de alumínio de fábrica e é preso em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Briquetes apreendidos com funcionário de terceirizada
Briquetes apreendidos com funcionário de terceirizada

Um funcionário de uma empresa terceirizada foi preso após ser flagrado subtraindo briquetes de alumínio de uma fábrica no bairro Feital, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (23).

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Policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados, e os responsáveis pela segurança relataram ter identificado o suspeito por meio do sistema de videomonitoramento.

Durante a abordagem, a equipe localizou 12 briquetes, com peso aproximado de 60 kg, no porta-malas do carro do suspeito. O valor estimado do material está entre R$ 540 e R$ 600.

Ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso pelo crime de furto e à disposição da Justiça.

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