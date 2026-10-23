Um funcionário de uma empresa terceirizada foi preso após ser flagrado subtraindo briquetes de alumínio de uma fábrica no bairro Feital, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (23).

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Policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados, e os responsáveis pela segurança relataram ter identificado o suspeito por meio do sistema de videomonitoramento.