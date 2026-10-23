O dia anterior ao da eleição presidencial é uma data que merece reflexão.

Após as descobertas sobre os horrores do nazismo, a humanidade, perplexa, decidiu uma vez mais superar as suas diferenças (após o fracasso da Liga das Nações) e, pela primeira vez na História, consagrou a universalidade dos direitos humanos e aprovou, de forma também universal, um sistema de regras, princípios e direitos humanos fundamentais.

Assim, os direitos humanos foram reformulados com suas características pós-nazifascismo, compreendidos como universais, imprescritíveis, interdisciplinares, indivisíveis e interrelacionados, rompendo com a ideia eurocêntrica de direitos humanos titularizados apenas pelos povos da Europa e que, assim, escravizaram e exterminaram milhões de seres humanos em todos os continentes. O nazismo mesmo, quanto aos seus objetivos de busca pelo denominado espaço vital (lebensraum), conquistou territórios, escravizou outros povos e espoliou suas riquezas, características inerentes aos movimentos colonizadores dos últimos séculos.