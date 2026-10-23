O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de chuva nesta sexta-feira (23), com possibilidade de raios e rajadas de vento em pontos isolados. A instabilidade deve marcar o dia, com temperaturas mais baixas em relação aos últimos dias e risco de transtornos provocados pelas condições meteorológicas.

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Segundo a previsão para o estado de São Paulo, a combinação de um cavado meteorológico sobre o interior do país com a circulação marítima favorece a formação de áreas de instabilidade. O cenário também atinge outras regiões paulistas e áreas do Sul do Brasil.