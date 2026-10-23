O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de chuva nesta sexta-feira (23), com possibilidade de raios e rajadas de vento em pontos isolados. A instabilidade deve marcar o dia, com temperaturas mais baixas em relação aos últimos dias e risco de transtornos provocados pelas condições meteorológicas.
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Segundo a previsão para o estado de São Paulo, a combinação de um cavado meteorológico sobre o interior do país com a circulação marítima favorece a formação de áreas de instabilidade. O cenário também atinge outras regiões paulistas e áreas do Sul do Brasil.
A sexta começou com bastante nebulosidade e sensação de frio nas primeiras horas da manhã. Já havia registro de chuva em diferentes pontos do estado, incluindo a Região Metropolitana de São Paulo e áreas do centro e sul paulista.
Ao longo do dia, são esperadas pancadas de chuva em várias regiões, com intensidade moderada em alguns locais. Pontualmente, as precipitações podem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.
Todas as regiões do estado permanecem em nível de atenção para possíveis transtornos relacionados à instabilidade do tempo.
Temperaturas caem no estado
As temperaturas devem apresentar queda em comparação com os últimos dias. Apesar disso, a sensação de abafamento ainda pode persistir nas regiões oeste e norte paulista, onde os termômetros tendem a registrar valores mais elevados.
Dados de chuva acumulada nas 24 horas anteriores à divulgação da previsão, em 23 de outubro, apontam volumes expressivos em municípios do Litoral Norte.
Ubatuba registrou 29 milímetros de chuva na região do Araribá. Em Caraguatatuba, o acumulado chegou a 26 milímetros na área de Tabatinga. Já em Ilhabela, foram registrados 21 milímetros na região da Armação.
O maior volume entre os pontos informados foi registrado em Laranjal Paulista, no centro da cidade, com 29 milímetros.
A previsão reforça a necessidade de atenção durante os períodos de chuva, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos e outros transtornos provocados pelas instabilidades.