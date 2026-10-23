23 de outubro de 2026
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PORTE ILEGAL DE ARMA

Adolescente salta de carro em movimento para fugir da PM no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Arma apreendida com adolescente em Cruzeiro
Arma apreendida com adolescente em Cruzeiro

Um adolescente foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo, e um homem foi preso por corrupção de menores na madrugada desta sexta-feira (23), na região central de Cruzeiro.

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Segundo as informações da ocorrência, os dois estavam em um veículo quando perceberam a presença policial. O adolescente saltou do carro ainda em movimento e tentou se esconder no estacionamento de um estabelecimento comercial, enquanto o motorista fugiu.

O veículo foi interceptado posteriormente e recolhido administrativamente ao pátio. O condutor foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso por corrupção de menores.

Com o adolescente, os policiais encontraram uma pistola calibre .380, carregada com 10 cartuchos intactos. Ele foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo.

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