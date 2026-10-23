Um homem de 38 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira (22), no bairro Capão Grosso 2, na zona leste de São José dos Campos. A vítima, identificada como William Rodrigo de Souza Lima, foi surpreendida por um homem armado quando saía de casa.

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O crime aconteceu por volta das 23h50, na rua Benedito Pereira Garcia. Segundo informações iniciais da Polícia Civil, o atirador disparou contra William e fugiu em seguida.