Um homem de 38 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira (22), no bairro Capão Grosso 2, na zona leste de São José dos Campos. A vítima, identificada como William Rodrigo de Souza Lima, foi surpreendida por um homem armado quando saía de casa.
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O crime aconteceu por volta das 23h50, na rua Benedito Pereira Garcia. Segundo informações iniciais da Polícia Civil, o atirador disparou contra William e fugiu em seguida.
A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Investigação
O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Investigação sobre Homicídios da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José dos Campos.
Os investigadores trabalham na coleta de provas para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar o autor dos disparos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a motivação do crime ou a identidade do suspeito.