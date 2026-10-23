A Embraer alcançou um novo recorde histórico de carteira de pedidos no terceiro trimestre de 2026, com US$ 35,7 bilhões (cerca de R$ 180 bilhões). O resultado representa crescimento de 3% em relação ao trimestre anterior e de 14% na comparação com o mesmo período de 2025.

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O desempenho foi impulsionado pelas quatro principais áreas de atuação da fabricante brasileira: Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Serviços & Suporte. Os números reforçam a demanda internacional por aeronaves e serviços da companhia.