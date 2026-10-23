Um homem de 59 anos foi encontrado morto dentro de uma residência na noite desta quinta-feira (22), no Jardim Paulista, em São José dos Campos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após familiares e vizinhos relatarem que a vítima não respondia a ligações telefônicas e chamados desde o dia anterior.

Segundo informações dos bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 19h55, em um imóvel localizado na Rua Caio Madureira.