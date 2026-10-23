Um homem de 59 anos foi encontrado morto dentro de uma residência na noite desta quinta-feira (22), no Jardim Paulista, em São José dos Campos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado após familiares e vizinhos relatarem que a vítima não respondia a ligações telefônicas e chamados desde o dia anterior.
Segundo informações dos bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 19h55, em um imóvel localizado na Rua Caio Madureira.
Ao chegarem ao endereço, os bombeiros foram informados sobre a preocupação dos familiares, que não conseguiam contato com o homem.
Diante da situação, foi necessário arrombar a porta da residência para permitir a entrada das equipes.
Durante a averiguação, os bombeiros encontraram o morador já sem vida no interior do imóvel.
Após a constatação do óbito, o local foi deixado sob os cuidados do policiamento e dos familiares.