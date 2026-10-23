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JARDIM PAULISTA

Homem é encontrado morto dentro de casa em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem de 59 anos foi encontrado morto dentro de uma residência na noite desta quinta-feira (22), no Jardim Paulista, em São José dos Campos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após familiares e vizinhos relatarem que a vítima não respondia a ligações telefônicas e chamados desde o dia anterior.

Segundo informações dos bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 19h55, em um imóvel localizado na Rua Caio Madureira.

Ao chegarem ao endereço, os bombeiros foram informados sobre a preocupação dos familiares, que não conseguiam contato com o homem.

 Diante da situação, foi necessário arrombar a porta da residência para permitir a entrada das equipes.
Durante a averiguação, os bombeiros encontraram o morador já sem vida no interior do imóvel.

Após a constatação do óbito, o local foi deixado sob os cuidados do policiamento e dos familiares.

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