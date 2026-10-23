Um veículo utilitário tombou próximo ao km 144 da Rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, no sentido norte.

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A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para o atendimento da ocorrência. O condutor, único ocupante do veículo, sofreu ferimentos leves e foi socorrido no local.