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ACIDENTE

AGORA: Van tomba e interdita marginal na Dutra em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Van tombou no km 144 da Via Dutra
Van tombou no km 144 da Via Dutra

Um veículo utilitário tombou próximo ao km 144 da Rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, no sentido norte.

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A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para o atendimento da ocorrência. O condutor, único ocupante do veículo, sofreu ferimentos leves e foi socorrido no local.

A pista marginal está totalmente interditada para o destombamento do utilitário.

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