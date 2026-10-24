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MOBILIDADE

Dutra e Rio-Santos sofrem interdição para obras no fim de semana

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/RioSP
Manutenção na Via Dutra
Manutenção na Via Dutra

Trechos das rodovias Presidente Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101) terão bloqueios parciais e alterações no tráfego neste fim de semana, nos dias 24 e 25 de outubro, para a realização de serviços de manutenção de pavimento.

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Na Rio-Santos, no sábado (24), as equipes da concessionária RioSP realizam a conclusão dos serviços de fresagem de pavimento entre o km 389 e o km 380, na pista Norte, no sentido Rio de Janeiro. Os trabalhos ocorrem nos períodos diurno e noturno.

Já na Rodovia Presidente Dutra, as intervenções concentram-se na pista Sul, no sentido São Paulo. No sábado (24), estão previstas obras do km 214 ao km 225, com início a partir das 9h. No mesmo dia, os serviços ocorrem entre o km 34 e o km 36, com interdição da faixa 1, à esquerda. No domingo (25), os trabalhos continuam no km 36, com bloqueio das faixas 1 (esquerda) e 2 (direita).

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelos trechos em obras, respeitando a sinalização local, reduzindo a velocidade nas proximidades das frentes de serviço e mantendo distância de segurança dos demais veículos.

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