Trechos das rodovias Presidente Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101) terão bloqueios parciais e alterações no tráfego neste fim de semana, nos dias 24 e 25 de outubro, para a realização de serviços de manutenção de pavimento.

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Na Rio-Santos, no sábado (24), as equipes da concessionária RioSP realizam a conclusão dos serviços de fresagem de pavimento entre o km 389 e o km 380, na pista Norte, no sentido Rio de Janeiro. Os trabalhos ocorrem nos períodos diurno e noturno.