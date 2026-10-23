A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) firmaram um convênio de cinco anos para integrar os sistemas de monitoramento das rodovias estaduais ao Programa Muralha Paulista.

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O acordo prevê o compartilhamento de imagens, dados e alertas entre os órgãos para fortalecer as ações de segurança pública e auxiliar na identificação e prisão de criminosos.