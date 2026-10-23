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COMBATE AO CRIME

Câmeras do DER-SP passam a integrar o programa Muralha Paulista

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Agência SP
Muralha Paulista
Muralha Paulista

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) firmaram um convênio de cinco anos para integrar os sistemas de monitoramento das rodovias estaduais ao Programa Muralha Paulista.

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O acordo prevê o compartilhamento de imagens, dados e alertas entre os órgãos para fortalecer as ações de segurança pública e auxiliar na identificação e prisão de criminosos.

A integração aos sistemas de monitoramento já ocorria nos trechos rodoviários concedidos à iniciativa privada, sob gestão da Artesp, e agora passa a abranger as rodovias administradas diretamente pelo DER-SP. A expansão do sistema será feita de forma gradual, com o aproveitamento de equipamentos já instalados e a modernização de câmeras antigas.

O Programa Muralha Paulista utiliza inteligência artificial, leitura de placas e reconhecimento facial para cruzar informações com o Banco Nacional de Mandados de Prisão. O sistema atua na identificação de procurados pela Justiça, no combate ao roubo de veículos, na busca por pessoas desaparecidas e na gestão do trânsito.

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