O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) reforçou o alerta de perigo para tempestades e ventos fortes no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. A previsão é de chuvas de até 100 mm/dia e ventos de 60 a 100 km/h com possibilidade de queda de granizo.

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Há também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. No litoral também pode ocorrer agitação marítima.