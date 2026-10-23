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Sábado deve ser de chuva e ventos na RMVale, diz Inmet

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Defesa Civil
Imagem ilustrativa
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O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) reforçou o alerta de perigo para tempestades e ventos fortes no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. A previsão é de chuvas de até 100 mm/dia e ventos de 60 a 100 km/h com possibilidade de queda de granizo.

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Há também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. No litoral também pode ocorrer agitação marítima.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não buscar abrigo sob árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Durante a incidência de raios, a recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Em situações de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

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