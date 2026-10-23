Uma van de transporte coletivo colidiu contra uma barreira rígida no km 70 da Rodovia Tamoios (SP-099), no trecho de Caraguatatuba, na madrugada desta sexta-feira (23). O acidente deixou uma pessoa com ferimentos leves.

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De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da Concessionária Tamoios, o acidente ocorreu por volta das 3h36, no sentido norte. O motorista do veículo, modelo Mercedes-Benz Sprinter, relatou às equipes de inspeção de tráfego que perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, após a van perder aderência na pista molhada devido à garoa na região.