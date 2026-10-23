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Monitoramento aéreo flagra adolescente traficando drogas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões da PM no Campo dos Alemães
Apreensões da PM no Campo dos Alemães

Um adolescente foi apreendido no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos, após monitoramento aéreo da equipe Olho de Águia, que o flagrou na prática de comercialização de drogas.

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A ocorrência foi registrada na quarta-feira (21), no âmbito da Operação Impacto, por policiais militares da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com o apoio das equipes de Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) e da Força Tática.

O jovem foi conduzido à delegacia, autuado pelo ato infracional analógico ao tráfico de drogas e, posteriormente, liberado à genitora.

Ao todo, foram apreendidos 105 pinos de cocaína, 40 porções de maconha e R$ 1.406,00 em dinheiro.

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