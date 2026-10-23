Um adolescente foi apreendido no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos, após monitoramento aéreo da equipe Olho de Águia, que o flagrou na prática de comercialização de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (21), no âmbito da Operação Impacto, por policiais militares da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com o apoio das equipes de Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) e da Força Tática.