Um jovem de 28 anos foi morto a facadas após intervir em uma situação de importunação sexual contra uma funcionária de um bar. Thiago El Khory Rocha teria discutido com o suspeito para defender a trabalhadora e acabou atacado com golpes de faca na noite de quarta-feira (21).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime aconteceu no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo relatos de testemunhas, Thiago e o suspeito, identificado como Gabriel Silva Paiva, de 38 anos, estavam no estabelecimento desde o início do dia, consumindo bebidas alcoólicas.
Suspeito saiu do bar e voltou armado
Conforme os relatos, a confusão começou quando Gabriel teria passado a importunar sexualmente uma das atendentes do estabelecimento. Ao presenciar a situação, Thiago interveio em defesa da funcionária, dando início a uma discussão.
Após o desentendimento, o suspeito deixou o bar e foi até a própria residência. Minutos depois, retornou armado com uma faca e atingiu Thiago. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Suspeito é espancado após tentar fugir
Depois do ataque, Gabriel tentou fugir em direção ao bairro Coqueiral de Itaparica, pela Avenida Perimetral. No entanto, ao retornar às proximidades do local do crime, foi cercado por moradores e frequentadores da região.
Segundo as informações divulgadas, o homem foi agredido com cadeiras, mesas, pedras e pedaços de madeira. A Polícia Militar foi acionada para controlar a situação e prestar socorro ao suspeito.
Gabriel sofreu ferimentos durante as agressões e ficou sob custódia policial em um hospital. A previsão era de que ele fosse transferido ao sistema prisional após receber alta médica.
Polícia investiga homicídio
Equipes da Polícia Científica estiveram no bar para realizar os primeiros levantamentos. O corpo de Thiago foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória.
Até o fechamento das informações divulgadas, a faca utilizada no crime não havia sido localizada. O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.
Thiago deixa uma filha de seis anos. Familiares estiveram no local, mas, abalados com a morte, preferiram não falar com a imprensa.