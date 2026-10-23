Um jovem de 28 anos foi morto a facadas após intervir em uma situação de importunação sexual contra uma funcionária de um bar. Thiago El Khory Rocha teria discutido com o suspeito para defender a trabalhadora e acabou atacado com golpes de faca na noite de quarta-feira (21).

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O crime aconteceu no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo relatos de testemunhas, Thiago e o suspeito, identificado como Gabriel Silva Paiva, de 38 anos, estavam no estabelecimento desde o início do dia, consumindo bebidas alcoólicas.