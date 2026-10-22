A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 34 anos após complicações durante uma cirurgia de correção do maxilar, realizada na Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá. O caso foi registrado como homicídio culposo nesta quinta-feira (22), após familiares procurarem a delegacia para questionar as circunstâncias do procedimento e solicitar esclarecimentos sobre a morte.

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A vítima foi identificada como Kethiny Evilnyn Alves Caetano, que passou por uma cirurgia ortognática na terça-feira (20). Segundo o boletim de ocorrência, a paciente era considerada saudável, não apresentava doenças preexistentes conhecidas e havia realizado todos os exames pré-operatórios, sem qualquer indicação de impedimento para a intervenção.