Uma pessoa foi baleada na cabeça durante o roubo de uma motocicleta nesta quinta-feira (22). O criminoso atirou contra a vítima durante a abordagem e fugiu levando o veículo, segundo informações da Polícia Militar.

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O crime aconteceu na Avenida Francisco Matarazzo, na altura do número 1.400, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, em frente ao Shopping West Plaza. A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h.