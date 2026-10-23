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CRIME

Atirou na cabeça da vítima em shopping e fugiu com moto

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Atirou na cabeça de vítima em shopping e fugiu com moto
Atirou na cabeça de vítima em shopping e fugiu com moto

Uma pessoa foi baleada na cabeça durante o roubo de uma motocicleta nesta quinta-feira (22). O criminoso atirou contra a vítima durante a abordagem e fugiu levando o veículo, segundo informações da Polícia Militar.

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O crime aconteceu na Avenida Francisco Matarazzo, na altura do número 1.400, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, em frente ao Shopping West Plaza. A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h.

Criminoso fugiu após disparo

De acordo com a PM, o suspeito usava uma jaqueta preta, carregava uma mochila de entregas e estava sem capacete no momento do assalto.

Durante a ação, ele teria disparado contra a vítima, atingindo-a na cabeça. Em seguida, fugiu com a motocicleta.

Vítima foi levada ao hospital

A pessoa baleada foi socorrida e encaminhada ao hospital. Até a última atualização das informações divulgadas, não havia detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Em nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência permanecia em aberto. As circunstâncias do crime e a identificação do suspeito deverão ser apuradas pelas autoridades.

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