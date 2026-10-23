Uma mulher de 41 anos foi esfaqueada durante um conflito familiar envolvendo o marido e outra mulher, apontada como amante dele. A suspeita, Catarina Aparecida Silva, de 46 anos, teria atacado Priscila Santana da Silva na quarta-feira (21).
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O caso aconteceu em Arujá, na Grande São Paulo. Segundo informações do boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender à ocorrência na rua José Faustino da Silva, onde encontrou a vítima caída no chão e cercada por familiares que tentavam prestar os primeiros socorros.
Mulher foi levada ao hospital
De acordo com o registro policial, Priscila estava consciente quando os agentes chegaram ao local. Ela foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde atualizado da vítima.
Durante a ocorrência, os agentes relataram que os filhos de Priscila chegaram ao local bastante exaltados e começaram uma confusão. As equipes precisaram intervir para contê-los.
Irmão da vítima ficou com a faca
A faca apontada como a arma usada no ataque estava com o irmão da vítima quando os policiais chegaram. Ele afirmou ter retirado o objeto das mãos da suspeita. A arma foi recolhida pelas autoridades.
Conforme as informações divulgadas sobre o caso, Catarina seria amante do marido de Priscila e também teria sido ex-companheira do irmão da vítima.
As circunstâncias da agressão e a motivação do crime deverão ser apuradas pelas autoridades.