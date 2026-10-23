Uma mulher de 41 anos foi esfaqueada durante um conflito familiar envolvendo o marido e outra mulher, apontada como amante dele. A suspeita, Catarina Aparecida Silva, de 46 anos, teria atacado Priscila Santana da Silva na quarta-feira (21).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Arujá, na Grande São Paulo. Segundo informações do boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender à ocorrência na rua José Faustino da Silva, onde encontrou a vítima caída no chão e cercada por familiares que tentavam prestar os primeiros socorros.