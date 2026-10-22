O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão que colocou em liberdade o empresário Ivo Kos, acusado de agredir e ameaçar a ex-esposa, a cirurgiã-dentista Giullia Falcão. O empresário estava preso preventivamente na Penitenciária de Potim, no Vale do Paraíba, e deixou a prisão após decisão judicial.
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A prisão ocorreu em 14 de agosto, depois de uma ocorrência de violência doméstica em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Câmeras de segurança registraram parte do episódio, e a vítima, de 27 anos, ficou com ferimentos graves no rosto.
MP aponta risco de novas agressões
Os promotores de Justiça Fabíola Sucasas, Mariana Pieragnoli e Pedro Alonso recorreram da soltura por considerar que a saída da prisão representa um risco concreto à vítima. Segundo eles, a medida busca evitar que Giullia seja novamente agredida.
A Justiça expediu o alvará de soltura após a cirurgiã-dentista declarar que não se sentia mais amedrontada ou ameaçada pelo ex-marido, desde que fossem integralmente mantidas as medidas protetivas de urgência concedidas a ela.
O divórcio do casal foi concluído no dia 15. Após deixar a prisão, Kos publicou uma foto ao lado do filho e comemorou a liberdade nas redes sociais. Na publicação, afirmou que estava de volta ao lado do que chamou de “maior amor da minha vida” e disse ter tido a vida “sequestrada injustamente”.
Empresário é acusado de agressões e ameaças
Em depoimento à polícia, Giullia relatou que saiu para jantar com o marido e um casal de clientes dele. Durante o retorno para casa, os dois teriam discutido e, segundo a denúncia da vítima, Kos passou a desferir socos contra ela dentro do carro.
Ao chegarem à rua onde moravam, a mulher teria se recusado a entrar na residência. Conforme o relato, o empresário a puxou para dentro do imóvel com a ajuda de um segurança da rua.
Giullia afirmou ainda que as agressões continuaram dentro da casa e que o ex-marido usou um taco de beisebol para atingi-la na mão. Ela também relatou ter sido ameaçada com um dispositivo de choque elétrico e disse que o empresário pegou seu celular e ameaçou matá-la caso saísse à rua.
A vítima pediu medidas protetivas contra o então marido. O caso é investigado no contexto de violência doméstica.
Defesa ainda não se manifestou
O MPSP busca reverter a decisão que permitiu ao empresário responder ao processo em liberdade. A reportagem que divulgou o recurso informou que procurou a defesa de Kos e aguardava um posicionamento.
O recurso será analisado pela Justiça, que decidirá se mantém ou modifica a decisão de soltura.