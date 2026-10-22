O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão que colocou em liberdade o empresário Ivo Kos, acusado de agredir e ameaçar a ex-esposa, a cirurgiã-dentista Giullia Falcão. O empresário estava preso preventivamente na Penitenciária de Potim, no Vale do Paraíba, e deixou a prisão após decisão judicial.

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A prisão ocorreu em 14 de agosto, depois de uma ocorrência de violência doméstica em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Câmeras de segurança registraram parte do episódio, e a vítima, de 27 anos, ficou com ferimentos graves no rosto.