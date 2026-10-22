Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta quarta-feira (21), suspeito de atirar contra uma síndica de 54 anos durante uma tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Civil, ele seria o responsável pelos disparos e é o terceiro suspeito de envolvimento no crime.

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A apreensão ocorreu no bairro Parque Santa Maria, em Fortaleza, no Ceará. O ataque foi registrado em 20 de setembro, no município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza.