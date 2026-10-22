Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta quarta-feira (21), suspeito de atirar contra uma síndica de 54 anos durante uma tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Civil, ele seria o responsável pelos disparos e é o terceiro suspeito de envolvimento no crime.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A apreensão ocorreu no bairro Parque Santa Maria, em Fortaleza, no Ceará. O ataque foi registrado em 20 de setembro, no município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza.
No domingo (18), uma mãe e o filho dela já haviam sido presos por suspeita de participação no crime. Conforme as investigações, os dois teriam ordenado e executado a ação contra a síndica.
Síndica teria sido alvo por denunciar tráfico
De acordo com informações divulgadas pelo Diário do Nordeste, os suspeitos teriam acusado a vítima de denunciar atividades de tráfico de drogas dentro do residencial e nas áreas próximas.
A mulher teria sido levada pelos envolvidos, apontados como integrantes da facção criminosa CV (Comando Vermelho), e submetida a um chamado “Tribunal do Crime”, procedimento de punição realizado por grupos criminosos.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Ceará, que apura a participação dos suspeitos na tentativa de homicídio.