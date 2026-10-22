Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de 726,2 quilos de maconha e na prisão de dois homens na manhã de quarta-feira (21). A droga estava escondida em meio a uma carga de embalagens plásticas e acondicionada em malotes com café, numa tentativa de disfarçar o cheiro do entorpecente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A abordagem ocorreu no bairro Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo, por volta das 11h, na Rua Maria Aparecida Anacleto. Policiais do 2º Batalhão de Polícia de Trânsito flagraram os suspeitos durante a transferência da carga de um veículo para outro. A ação foi registrada pelas câmeras corporais dos agentes.