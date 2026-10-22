Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de 726,2 quilos de maconha e na prisão de dois homens na manhã de quarta-feira (21). A droga estava escondida em meio a uma carga de embalagens plásticas e acondicionada em malotes com café, numa tentativa de disfarçar o cheiro do entorpecente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A abordagem ocorreu no bairro Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo, por volta das 11h, na Rua Maria Aparecida Anacleto. Policiais do 2º Batalhão de Polícia de Trânsito flagraram os suspeitos durante a transferência da carga de um veículo para outro. A ação foi registrada pelas câmeras corporais dos agentes.
PM apreende 883 tabletes de maconha
Durante a fiscalização, os policiais encontraram 883 tabletes de maconha, que totalizaram 726,2 quilos. A droga estava escondida entre embalagens plásticas, enquanto o café era utilizado para tentar mascarar o odor do entorpecente.
As imagens das câmeras corporais registraram o momento em que os agentes abordaram os dois homens durante o transbordo da carga.
Presos foram encaminhados à Polícia Federal
Os dois suspeitos foram presos, e a droga apreendida foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal, na Lapa, na capital paulista.
A operação foi realizada em conjunto pelo Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), da Polícia Militar, e pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado.