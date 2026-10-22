A Hitachi Energy anunciou nesta quinta-feira (22) um investimento adicional de R$ 385 milhões para ampliar o complexo industrial em construção em Pindamonhangaba. O projeto prevê uma segunda fábrica, dedicada à produção de buchas e comutadores para transformadores, além do aumento de 50% da capacidade produtiva da unidade de transformadores de potência. A nova instalação deverá ser concluída em novembro de 2028 e gerar mais de 120 empregos diretos até 2030, além dos postos de trabalho previstos para a primeira fábrica.
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O anúncio amplia a presença da multinacional japonesa no Vale do Paraíba. O complexo industrial ocupa um terreno de aproximadamente 800 mil metros quadrados às margens da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Moreira César.
Para acompanhar as obras, estiveram em Pindamonhangaba nesta quinta-feira o vice-presidente sênior para a América Latina da Unidade de Negócios de Transformadores, Alexandre Malveiro; o CEO global da área, Bruno Melles; e o gerente de Desenvolvimento de Negócios, Alberto Dias.
Os executivos foram recebidos pelo prefeito Ricardo Piorino e por integrantes da equipe técnica da Prefeitura.
Ampliação elevará em 50% a capacidade produtiva da fábrica de transformadores
A unidade de transformadores de potência, cuja construção começou em 2025, terá aproximadamente 48.300 metros quadrados de área construída após a ampliação do projeto.
O aumento de 50% da capacidade produtiva integra a revisão do empreendimento, apresentada pela empresa e pela Prefeitura em maio deste ano e reafirmada com o novo anúncio.
A fábrica produzirá equipamentos utilizados nos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Parte da produção será destinada ao mercado brasileiro, enquanto outra parcela atenderá à demanda internacional.
Os transformadores são essenciais para adequar os níveis de tensão da eletricidade e permitir seu transporte a longas distâncias, até centros urbanos, indústrias e outros consumidores.
Em agosto de 2025, o Vale 360 News acompanhou o lançamento da pedra fundamental da fábrica, que contou com a presença de executivos da Hitachi Energy e de autoridades.
Na ocasião, a companhia apresentou detalhes do projeto e destacou a localização estratégica de Pindamonhangaba, entre os principais centros industriais do Sudeste e próxima a portos utilizados para exportação.
Nova fábrica produzirá buchas e comutadores para transformadores
A segunda unidade industrial será construída no mesmo complexo de Moreira César e terá produção voltada a componentes utilizados na fabricação e na operação de transformadores.
As buchas permitem a passagem segura da corrente elétrica para dentro e para fora dos equipamentos, mantendo o isolamento necessário para o funcionamento em diferentes níveis de tensão.
Já os comutadores são responsáveis por ajustar a relação de transformação e os níveis de tensão, contribuindo para a estabilidade e a qualidade do fornecimento de energia elétrica.
O investimento adicional anunciado é de R$ 385 milhões, e a previsão é concluir a nova unidade em novembro de 2028.
A produção deverá atender às operações da própria Hitachi Energy no Brasil e no exterior, além de contribuir para o abastecimento do mercado internacional de equipamentos elétricos.
Em entrevista à agência Reuters nesta quinta-feira, Bruno Melles destacou que a ampliação da produção brasileira também busca atender a mercados internacionais, especialmente na América do Norte e no Oriente Médio.
Expansão prevê mais de 120 empregos diretos adicionais
O novo projeto deverá gerar mais de 120 empregos diretos até 2030, além das contratações previstas para a fábrica de transformadores de potência.
A divulgação municipal mais recente aponta uma expectativa de aproximadamente 500 postos de trabalho diretos quando a primeira unidade estiver em plena operação.
No anúncio original da fábrica, em 2025, a Hitachi Energy havia apresentado uma estimativa inicial de 450 empregos diretos e cerca de 1.800 indiretos. As projeções foram atualizadas ao longo do desenvolvimento do complexo industrial.
Apesar da previsão de novas oportunidades de trabalho, a empresa ainda não divulgou, nesta atualização, um calendário completo de contratações, as funções disponíveis ou os procedimentos de inscrição para a nova fábrica de componentes.
O empreendimento também deverá movimentar setores como construção civil, logística, manutenção industrial, engenharia e fornecimento de materiais durante as diferentes etapas de implantação.
Ricardo Piorino destaca confiança da multinacional em Pindamonhangaba
O prefeito Ricardo Piorino comemorou a ampliação e afirmou que o novo investimento reforça a posição do município na atração de indústrias de grande porte.
“Pinda é a bola da vez para grandes investimentos. Nossa cidade oferece as condições ideais para o crescimento das empresas, com localização estratégica, infraestrutura, logística e um ambiente favorável ao desenvolvimento industrial”, afirmou.
Para o prefeito, a decisão de ampliar o empreendimento antes mesmo do início das operações demonstra a confiança da companhia no potencial econômico local.
“A ampliação do projeto da Hitachi Energy demonstra a confiança no potencial de Pinda e reforça que estamos no caminho certo, trabalhando para atrair novos investimentos, gerar empregos e criar oportunidades para a nossa população”, declarou.
O projeto também envolve a preparação de acessos e de infraestrutura para atender à circulação de trabalhadores, fornecedores e equipamentos industriais de grande porte.
Plano da Hitachi Energy no Brasil supera R$ 1,8 bilhão
A nova expansão integra o programa de investimentos da Hitachi Energy no Brasil, que, segundo a divulgação apresentada nesta quinta-feira, supera R$ 1,8 bilhão.
O pacote abrange as unidades de Pindamonhangaba e Guarulhos, além da implantação de um novo centro de serviços no país.
Segundo informações divulgadas pela empresa à Reuters, os investimentos brasileiros também fazem parte de uma estratégia global de aproximadamente US$ 9 bilhões para ampliar a capacidade de fabricação de equipamentos elétricos.
O crescimento da demanda mundial por eletricidade, impulsionado pela expansão de data centers, aplicações de inteligência artificial, digitalização industrial e transição energética, está entre os fatores que motivam os investimentos.
Com duas unidades industriais no mesmo complexo, Pindamonhangaba deverá ampliar sua participação na cadeia produtiva de equipamentos para sistemas elétricos de alta tensão.
O Vale 360 News informou, antes do lançamento oficial, em 2025, que a fábrica de transformadores representava um investimento inicial de aproximadamente R$ 1 bilhão, considerando os valores anunciados naquela fase.
Início da operação está previsto para 2028
A previsão divulgada pela Prefeitura é de que a fábrica de transformadores comece a operar em 2028.
Já a unidade de buchas e comutadores deverá ser concluída em novembro do mesmo ano, com ampliação gradual das contratações até 2030.
Em entrevista à Reuters, Alexandre Malveiro informou que a conclusão da primeira fábrica poderá ocorrer em novembro de 2027, antes do início pleno das operações.
O empreendimento ainda depende da continuidade das obras, da instalação dos equipamentos industriais, da realização de testes e da preparação das linhas de produção.
A ampliação reforça a participação de Pindamonhangaba nos planos industriais da Hitachi Energy, voltados ao atendimento da demanda por infraestrutura elétrica no Brasil e no mercado internacional.
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