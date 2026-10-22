A Hitachi Energy anunciou nesta quinta-feira (22) um investimento adicional de R$ 385 milhões para ampliar o complexo industrial em construção em Pindamonhangaba. O projeto prevê uma segunda fábrica, dedicada à produção de buchas e comutadores para transformadores, além do aumento de 50% da capacidade produtiva da unidade de transformadores de potência. A nova instalação deverá ser concluída em novembro de 2028 e gerar mais de 120 empregos diretos até 2030, além dos postos de trabalho previstos para a primeira fábrica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O anúncio amplia a presença da multinacional japonesa no Vale do Paraíba. O complexo industrial ocupa um terreno de aproximadamente 800 mil metros quadrados às margens da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Moreira César.