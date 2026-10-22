O empresário do ramo hoteleiro Kleder Luiz Piaia, de 51 anos, foi encontrado morto em casa na manhã desta quinta-feira (22), após sobreviver a um ataque a tiros durante uma briga registrada no primeiro turno das eleições, em 4 de outubro. A causa da morte ainda não foi esclarecida.
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O caso ocorreu em Sorriso, a 398 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, Kleder havia recebido alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional e retornado para casa. No início da manhã, ele passou mal, e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada. Os profissionais constataram a morte no local.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia. O procedimento deverá determinar a causa do óbito e ajudar a esclarecer se há relação com os ferimentos provocados pelos disparos. Até a conclusão dos exames, não é possível afirmar que a morte tenha sido consequência do ataque.
Empresário foi baleado durante briga em Sorriso
O episódio que levou Kleder à internação aconteceu na noite de 4 de outubro, na Avenida Blumenau, no bairro Jardim dos Ipês. Conforme o registro policial, uma discussão envolvendo várias pessoas evoluiu para uma briga generalizada. Na ocasião, o empresário estava acompanhado da esposa e utilizava uma motocicleta de alta cilindrada.
Uma testemunha relatou à Polícia Militar que, após a confusão inicial, Kleder e o suspeito deixaram o local. Mais tarde, os dois teriam passado novamente pela avenida, onde havia uma caminhonete Ford Ranger branca.
Ainda segundo o relato, houve uma nova troca de provocações. Quando a motocicleta passou outra vez pelo ponto onde estava o veículo, o motorista da caminhonete teria sacado uma arma de fogo e efetuado vários disparos contra o empresário.
Durante a averiguação, os policiais encontraram 14 estojos de munição deflagrados, aparentemente de calibre 9 milímetros. Após o ataque, o suspeito fugiu por uma estrada de terra e não foi localizado nas buscas realizadas naquele momento, inclusive em seu endereço.
Polícia investiga ataque e causa da morte
Atingido nas costas, Kleder foi socorrido e levado inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, foi transferido para o Hospital Regional de Sorriso, onde permaneceu internado em estado grave por 18 dias.
O ataque foi registrado como tentativa de homicídio e passou a ser investigado pela Polícia Civil. Com a morte do empresário, as circunstâncias do óbito também deverão ser apuradas pelas autoridades.
O resultado da necropsia será fundamental para determinar a causa da morte e verificar se existe relação entre o óbito e os ferimentos sofridos em 4 de outubro. Até que os exames periciais sejam concluídos, não há confirmação de vínculo entre os dois episódios.
Com informações do CenárioMT