O empresário do ramo hoteleiro Kleder Luiz Piaia, de 51 anos, foi encontrado morto em casa na manhã desta quinta-feira (22), após sobreviver a um ataque a tiros durante uma briga registrada no primeiro turno das eleições, em 4 de outubro. A causa da morte ainda não foi esclarecida.

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O caso ocorreu em Sorriso, a 398 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, Kleder havia recebido alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional e retornado para casa. No início da manhã, ele passou mal, e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada. Os profissionais constataram a morte no local.