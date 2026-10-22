A Reforma Tributária aprovada no Brasil por meio da Emenda Constitucional nº 132/2023 inaugurou um novo modelo de tributação sobre o consumo no país. O sistema substituirá tributos como PIS, COFINS, ICMS e ISS por dois impostos principais: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), compartilhado entre estados e municípios.

Embora condomínios não sejam empresas e não tenham finalidade lucrativa, a reforma também gera reflexos importantes na gestão condominial. A regulamentação do novo sistema, prevista na Lei Complementar nº 214/2025 e alterada pela Lei Complementar nº 227/2026, trouxe regras específicas para os condomínios edilícios.

Entre os principais pontos de atenção estão seis impactos que já começam a ser sentidos.