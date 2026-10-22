A morte de Tamires Barduchi Medeiros Massaro, de 35 anos, nesta quinta-feira (22), provocou uma onda de homenagens e mensagens de despedida nas redes sociais. A notícia gerou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Ubatuba, no Litoral Norte.

A Prefeitura de Ubatuba publicou uma nota de pesar em suas redes sociais, com uma fotografia de Tamires e uma mensagem de solidariedade. A publicação foi acompanhada de dezenas de comentários de pessoas que lamentaram a perda e recordaram momentos vividos ao lado dela.

Tamires tinha ligação com o serviço público municipal. Segundo informações disponíveis no Diário Oficial de Ubatuba, ela foi nomeada em maio de 2025 para o cargo efetivo de agente educacional, após aprovação em concurso público.