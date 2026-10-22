A morte de Tamires Barduchi Medeiros Massaro, de 35 anos, nesta quinta-feira (22), provocou uma onda de homenagens e mensagens de despedida nas redes sociais. A notícia gerou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Ubatuba, no Litoral Norte.
A Prefeitura de Ubatuba publicou uma nota de pesar em suas redes sociais, com uma fotografia de Tamires e uma mensagem de solidariedade. A publicação foi acompanhada de dezenas de comentários de pessoas que lamentaram a perda e recordaram momentos vividos ao lado dela.
Tamires tinha ligação com o serviço público municipal. Segundo informações disponíveis no Diário Oficial de Ubatuba, ela foi nomeada em maio de 2025 para o cargo efetivo de agente educacional, após aprovação em concurso público.
Nas redes sociais, amigos destacaram a força, a alegria e a coragem de Tamires. Diversas mensagens fazem referência à sua trajetória de luta, demonstrando a admiração e o carinho das pessoas que conviveram com ela.
"Você foi tão guerreira, Tami. Descanse em paz, amiga", escreveu uma amiga na publicação da Prefeitura.
Outra homenagem ressaltou a personalidade marcante de Tamires e a saudade deixada por sua partida. "Você será sempre lembrada pela sua alegria e coragem pela vida. Te amamos, e não é pouco", publicou uma pessoa próxima.
Em uma das mensagens, uma amiga também destacou os momentos compartilhados. "Está doendo muito sua partida, mas eu sei que você está nos braços do Pai. Agradeço muito por cada momento, cada risada e por tudo que você me ensinou."
A página da prefeita Flavia Pascoal também divulgou uma homenagem à jovem, com uma mensagem de solidariedade aos familiares e amigos neste momento de profunda tristeza.
Nascida em 6 de fevereiro de 1991, Tamires deixa lembranças marcadas pelo carinho e pela amizade, conforme os inúmeros relatos compartilhados nas redes sociais.
Até o momento, a causa da morte não foi informada nas publicações consultadas. Também não foram divulgados detalhes sobre o velório e o sepultamento.