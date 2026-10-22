Os trabalhadores da Gerdau, em Pindamonhangaba, aprovaram nesta quinta-feira (22) a proposta da campanha salarial que deve movimentar mais de R$ 18 milhões na economia nos próximos 12 meses. O acordo prevê aumento real de salário, reajuste no vale-alimentação e pagamento em dobro do benefício na primeira parcela.

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Negociada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, a proposta estabelece reajuste salarial de 5,4%, retroativo à data-base da categoria. O vale-alimentação também terá aumento de 35%, passando de R$ 500 para R$ 675 mensais.