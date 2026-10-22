Os trabalhadores da Gerdau, em Pindamonhangaba, aprovaram nesta quinta-feira (22) a proposta da campanha salarial que deve movimentar mais de R$ 18 milhões na economia nos próximos 12 meses. O acordo prevê aumento real de salário, reajuste no vale-alimentação e pagamento em dobro do benefício na primeira parcela.
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Negociada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, a proposta estabelece reajuste salarial de 5,4%, retroativo à data-base da categoria. O vale-alimentação também terá aumento de 35%, passando de R$ 500 para R$ 675 mensais.
Uma das medidas previstas no acordo é o pagamento dobrado do cartão no dia 30 de novembro. Na ocasião, cada trabalhador receberá R$ 1.350, o que deve representar uma injeção de mais de R$ 2 milhões na economia.
Considerando apenas o vale-alimentação, o ganho anual será de aproximadamente R$ 8.500 por trabalhador, segundo os valores divulgados pelo sindicato. Somados os efeitos do reajuste salarial e do benefício, o impacto financeiro do acordo deve ultrapassar R$ 18 milhões em um ano.
Negociações
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, André Oliveira, comemorou a aprovação da proposta e atribuiu o resultado à mobilização dos trabalhadores durante as negociações.
“Nós podemos dizer que tivemos aqui a melhor campanha salarial do Estado nesse segmento. Foi um avanço enorme”, afirmou.
Oliveira também destacou o aumento do vale-alimentação e a conquista do reajuste salarial acima da inflação, com ganho real para os funcionários.
“Só conseguimos isso pela grande demonstração de unidade nas últimas assembleias. Obrigado a todos pela confiança. Parabéns a cada trabalhador que aderiu às nossas mobilizações”, disse o presidente.
Gerdau emprega 1.800 trabalhadores
A Gerdau atua no setor siderúrgico, com produção voltada principalmente para aços especiais utilizados em segmentos como o automotivo. A unidade de Pindamonhangaba emprega atualmente cerca de 1.800 trabalhadores.
Com a aprovação do acordo, o reajuste salarial e o aumento do vale-alimentação devem ampliar o poder de compra dos funcionários e movimentar o comércio e os serviços da região nos próximos meses.