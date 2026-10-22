São José dos Campos inaugurou nesta quinta-feira (22) uma estátua em homenagem a São João Paulo 2º, papa que esteve na cidade em 4 de julho de 1980. O monumento foi instalado na praça Monsenhor Ascânio Brandão, em frente à Catedral São Dimas, no Jardim São Dimas, região central do município.
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A entrega foi realizada pela Prefeitura de São José dos Campos, pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo e pela Diocese de São José dos Campos. Durante a cerimônia, a imagem foi abençoada pelo bispo diocesano, dom José Valmor Cesar Teixeira.
O evento reuniu autoridades e integrantes da comunidade católica na data dedicada ao santo, reforçando a memória de um episódio marcante para a história religiosa da cidade.
Passagem por São José
A visita do papa ocorreu em 4 de julho de 1980, quando ele retornava de Aparecida e seguia viagem para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. João Paulo 2º desembarcou de um helicóptero no aeroporto do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), em São José dos Campos, para embarcar em outra aeronave.
Embora tenha sido uma parada rápida, a passagem mobilizou moradores que queriam ver o pontífice e receber sua bênção. O episódio permaneceu na memória de quem acompanhou a chegada do líder da Igreja Católica ao município.
Em depoimento publicado no site da Diocese de São José dos Campos, o ex-prefeito Joaquim Bevilacqua recordou a recepção ao papa e destacou a participação popular no encontro.
“Foi um acontecimento marcante e emocionante, pois pela primeira vez um papa esteve em São José, ainda que rapidamente, e o DCTA foi tomado por grande parte da população joseense que queria vê-lo e receber uma benção”, relatou Bevilacqua.
O ex-prefeito também ressaltou a importância pessoal daquele momento. “Como prefeito, me senti honrado em recebê-lo e esse fato marcou minha carreira”, afirmou.
Diocese de São José
Além da passagem pela cidade, João Paulo 2º teve participação na história da organização da Igreja Católica na região. Em 1981, ele criou a Diocese de São José dos Campos e nomeou seus três primeiros bispos.
A nova estátua passa a integrar os espaços públicos da cidade como uma referência à visita de 1980 e à ligação histórica do pontífice com a comunidade católica joseense.