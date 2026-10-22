São José dos Campos inaugurou nesta quinta-feira (22) uma estátua em homenagem a São João Paulo 2º, papa que esteve na cidade em 4 de julho de 1980. O monumento foi instalado na praça Monsenhor Ascânio Brandão, em frente à Catedral São Dimas, no Jardim São Dimas, região central do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A entrega foi realizada pela Prefeitura de São José dos Campos, pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo e pela Diocese de São José dos Campos. Durante a cerimônia, a imagem foi abençoada pelo bispo diocesano, dom José Valmor Cesar Teixeira.