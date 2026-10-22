Um acidente envolvendo uma carreta provocou a interdição da rodovia SPI-097/055, em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na manhã desta quinta-feira (22). O veículo perdeu o controle da direção e bateu contra uma barreira rígida no quilômetro 5, bloqueando temporariamente a passagem nos dois sentidos.
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De acordo com informações da concessionária Tamoios, o acidente ocorreu por volta das 9h49, durante uma garoa. Após a colisão, o conjunto formado pelo cavalo mecânico e pelo semirreboque ficou imobilizado sobre a pista, impedindo a circulação de veículos.
A ocorrência mobilizou equipes de atendimento e guinchos para a retirada dos veículos pesados. Durante os trabalhos, o tráfego chegou a operar em sistema pare e siga e também foi desviado pelo acostamento.
A concessionária registrou congestionamento nos dois sentidos da rodovia, com filas de aproximadamente 400 metros no sentido leste e 900 metros no sentido oeste.
Rodovia liberada
O cavalo mecânico foi removido às 13h10, enquanto o semirreboque foi retirado às 13h22. Na sequência, equipes realizaram a limpeza da pista para garantir condições seguras de circulação.
Segundo a última atualização da concessionária, a limpeza terminou às 14h59, quando as faixas de rolamento foram liberadas.
Vítimas
O registro da ocorrência aponta uma vítima ilesa e outra com ferimentos leves, ambas relacionadas ao cavalo mecânico. Não foram divulgadas informações sobre a identidade das pessoas envolvidas.
A concessionária Tamoios foi responsável pelas informações sobre a ocorrência.