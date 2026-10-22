Um acidente envolvendo uma carreta provocou a interdição da rodovia SPI-097/055, em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na manhã desta quinta-feira (22). O veículo perdeu o controle da direção e bateu contra uma barreira rígida no quilômetro 5, bloqueando temporariamente a passagem nos dois sentidos.

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De acordo com informações da concessionária Tamoios, o acidente ocorreu por volta das 9h49, durante uma garoa. Após a colisão, o conjunto formado pelo cavalo mecânico e pelo semirreboque ficou imobilizado sobre a pista, impedindo a circulação de veículos.