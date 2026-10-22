A Prefeitura de Taubaté abriu um novo programa de anistia de multas e juros para os contribuintes em dívida com o município. A ação contemplará os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025, com prazo de adesão até 18 de dezembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os contribuintes que desejarem aderir ao programa podem realizar todo o processo de forma online, por meio do portal oficial da Prefeitura.