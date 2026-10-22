SUSA KISHI Idade: 86 Data de falecimento: 22/10/2026 Velório: PARQUE DAS FLORES Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 23/10/2026 15:00
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JOSÉ LUIS DA SILVA Idade: 73 Data de falecimento: 22/10/2026 Velório: PARQUE DAS FLORES Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/10/2026 08:30
MIGUEL DIAS PEREIRA Idade: 84 Data de falecimento: 22/10/2026 Velório:
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URBAM SALA 6 22/10/2026 das 16:00 às 08:00 Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 23/10/2026 08:00
WALDYR CLASEN Idade: 89 Data de falecimento: 22/10/2026 Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 22/10/2026 16:30
LARISSA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA Idade: 38 Data de falecimento: 22/10/2026 Velório: MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 22/10/2026 16:30
JEFERSON LISANDRO TEIXEIRA LEANDRO Idade: 59 Data de falecimento: 21/10/2026 Velório:
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URBAM SALA 2 22/10/2026 das 08:00 às 16:00 Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 22/10/2026 16:00
RAFAEL HUMBERTO DE MORAIS Idade: 41 Data de falecimento: 22/10/2026 Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 22/10/2026 16:00
ANTONIO DIAS DE SOUZA Idade: 76 Data de falecimento: 21/10/2026 Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 22/10/2026 15:00
MARIA DA LUZ CARDOSO ROCHA Idade: 62 Data de falecimento: 22/10/2026 Velório:
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URBAM SALA 3 22/10/2026 das 10:30 às 14:00 Sepultamento: CEMITERIO DO POVOADO DE BACABINHA/PARNARAMA MA- 22/10/2026 14:00
LUZIA DOS REIS FIRMINO Idade: 82 Data de falecimento: 21/10/2026 Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 22/10/2026 13:30
ROSALINDA APARECIDA DE OLIVEIRA PASIN Idade: 78 Data de falecimento: 21/10/2026 Velório: PARQUE DAS FLORES Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 22/10/2026 11:30
MARIA DO CARMO BARBOZA Idade: 82 Data de falecimento: 21/10/2026 Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 22/10/2026 11:00