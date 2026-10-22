Um grupo de criminosos armados e encapuzados invadiu uma residência em Lorena, rendeu moradores e manteve uma família sob domínio por várias horas durante a noite de quarta-feira (21). O caso foi registrado pela Polícia Civil como roubo a residência, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo.

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Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos afirmaram que monitoravam havia aproximadamente 30 dias a rotina do casal. Eles diziam ter informações sobre o local de trabalho de uma das vítimas e de seus empregadores, pois acreditavam que havia joias, relógios e uma grande quantia em moeda estrangeira na residência.