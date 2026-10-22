Um grupo de criminosos armados e encapuzados invadiu uma residência em Lorena, rendeu moradores e manteve uma família sob domínio por várias horas durante a noite de quarta-feira (21). O caso foi registrado pela Polícia Civil como roubo a residência, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo.
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Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos afirmaram que monitoravam havia aproximadamente 30 dias a rotina do casal. Eles diziam ter informações sobre o local de trabalho de uma das vítimas e de seus empregadores, pois acreditavam que havia joias, relógios e uma grande quantia em moeda estrangeira na residência.
Durante a ação, uma das vítimas foi mantida sob vigilância durante toda a noite. Posteriormente, sob ameaça, ela foi levada à residência dos empregadores para facilitar a entrada dos criminosos no imóvel.
De acordo com o registro policial, houve uma primeira tentativa de invasão ainda durante a noite, mas os suspeitos deixaram o local após o acionamento do alarme.
Ladrões voltaram pela manhã
Na manhã seguinte, os criminosos retornaram com a vítima em outro veículo e determinaram que ela entrasse normalmente na residência e iniciasse suas atividades habituais. Enquanto isso, os suspeitos permaneceram no pavimento inferior, aguardando uma oportunidade para dar continuidade ao roubo.
O marido da vítima também foi rendido quando retornava do trabalho para casa. Ele foi amarrado com abraçadeiras plásticas e mantido sob domínio dos assaltantes. Após a chegada de terceiros ao local, houve uma luta corporal, e o homem conseguiu se libertar.
Ainda conforme o boletim, alguns criminosos fugiram, enquanto o marido seguiu imediatamente para o local de trabalho da esposa. Ele encontrou o portão e a porta abertos, mas os suspeitos que ainda estavam no imóvel já haviam escapado. Os proprietários da residência não chegaram a ser abordados, e nenhum bem foi levado daquele endereço.
Celulares foram levados
O boletim de ocorrência registra o roubo de dois celulares pertencentes ao casal: um aparelho Motorola e outro Samsung.
As vítimas relataram que os criminosos usavam roupas escuras, luvas e capuzes, o que dificultou o reconhecimento facial.
Pelo menos dois veículos teriam sido utilizados na ação: um automóvel azul, semelhante a um Chevrolet Onix, e outro cinza, semelhante a um Hyundai Creta. As placas não puderam ser identificadas.
Investigação
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Lorena na quinta-feira (22), como roubo a residência com autoria desconhecida. O documento informa que há câmeras de monitoramento nas proximidades, cujas imagens registraram parcialmente a chegada dos veículos e a movimentação dos envolvidos.
O caso foi encaminhado para investigação e adoção das providências cabíveis. Até a elaboração do boletim, nenhum suspeito havia sido identificado no registro policial.