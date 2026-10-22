Clientes de uma concessionária de veículos usados no Jardim Satélite, na região sul de São José dos Campos, denunciam problemas envolvendo a falta de repasse de dinheiro pela venda de carros consignados e a demora na entrega de documentos de veículos comprados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As reclamações apontam para a Ponto Sul Automóveis e incluem registros de boletins de ocorrência e tentativas de solução por meio do Procon, além de denúncias em sites especializados.