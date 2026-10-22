Clientes de uma concessionária de veículos usados no Jardim Satélite, na região sul de São José dos Campos, denunciam problemas envolvendo a falta de repasse de dinheiro pela venda de carros consignados e a demora na entrega de documentos de veículos comprados.
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As reclamações apontam para a Ponto Sul Automóveis e incluem registros de boletins de ocorrência e tentativas de solução por meio do Procon, além de denúncias em sites especializados.
Os relatos apontam prejuízos financeiros, promessas de pagamento que não se concretizam e dificuldades para regularizar a documentação dos automóveis. A situação também aparece em reclamações publicadas no Reclame Aqui, onde consumidores relatam falta de respostas e atrasos no cumprimento de acordos.
Procurado, o responsável pela loja, Junior Pessoa, afirmou que a empresa enfrenta dificuldades financeiras após sofrer dois golpes neste ano. Segundo ele, a maioria dos casos já foi resolvida ou está perto de uma solução. A declaração completa está no final da reportagem.
Cliente espera documento há sete meses
Uma cliente afirma que comprou um carro à vista em março de 2026 e pagou também pelo serviço de documentação. Em outubro, sete meses depois, ela ainda não havia recebido os documentos originais nem conseguido transferir o veículo para seu nome.
Segundo a consumidora, ela possui apenas uma cópia da documentação e não sabe quem é o atual proprietário registrado do automóvel.
“Pagamos também para ele nos dar o documento em nosso nome e até hoje ainda não foi feito, até hoje ele não cumpriu. Ou seja, março para outubro, estamos falando de sete meses. É um absurdo”, relatou.
A cliente afirma que procurou o Procon, mas o responsável pela loja não compareceu à audiência. Ela também registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
De acordo com o relato, o proprietário da loja costuma prometer que a situação será resolvida na semana seguinte, mas o prazo nunca é cumprido.
A consumidora diz ainda que recebeu a informação de que o antigo proprietário do veículo não teria sido totalmente pago. Por esse motivo, segundo ela, a documentação necessária para concluir a transferência não teria sido encaminhada ao despachante.
Ao todo, a cliente afirma ter desembolsado R$ 68 mil pelo veículo e pela documentação.
Vendedores de carros cobram repasses
Há ainda relatos de pessoas que deixaram veículos na loja para venda em consignação e afirmam não ter recebido o dinheiro após a conclusão dos negócios.
Um dos clientes conta que deixou seu carro e que o veículo foi vendido em agosto. O pagamento deveria ter sido realizado até 22 de setembro, no valor aproximado de R$ 8.400, mas, segundo ele, o dinheiro não foi repassado.
O consumidor afirma que procurou o Procon, registrou boletim de ocorrência e foi à delegacia. Mesmo assim, diz que não conseguiu resolver o problema e que a loja deixou de responder às mensagens.
Segundo o relato, a justificativa apresentada pela empresa era de que o pagamento dependia da entrada de dinheiro de outras vendas.
A situação, afirma o cliente, provocou preocupação depois que ele descobriu que outras pessoas também enfrentavam problemas semelhantes.
Reclamações incluem contratos não cumpridos
As queixas publicadas no Reclame Aqui apontam situações semelhantes. Entre os relatos estão casos de veículos vendidos em consignação sem o repasse do valor combinado, mesmo após o vencimento dos prazos previstos em contrato.
Uma das reclamações descreve a venda de um automóvel por R$ 35,5 mil. Segundo o consumidor, o veículo foi transferido para um novo comprador em junho de 2026, mas o pagamento não foi realizado até o prazo estabelecido, em julho.
O cliente afirma que entregou a documentação necessária e cumpriu as obrigações previstas no acordo. Depois de não receber o dinheiro, registrou boletim de ocorrência e procurou o Procon.
Outra reclamação envolve a compra de um veículo em fevereiro de 2026. O consumidor afirma ter enfrentado cobranças adicionais, divergências sobre a garantia anunciada e demora para receber os documentos.
Há ainda relatos de compradores que dizem não ter conseguido solucionar problemas relacionados a reparos que estariam previstos na garantia.
As reclamações são relatos individuais publicados pelos consumidores e não representam, por si só, uma conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou civil da empresa.
Responsável atribui problemas a golpes
Em resposta às reclamações, Junior Pessoa, responsável pela Ponto Sul Automóveis, afirmou a OVALE que a empresa enfrenta dificuldades financeiras após sofrer dois golpes de grande proporção em 2026.
Ele reconheceu a existência de pendências, mas declarou que a maioria dos casos já foi liquidada ou está próxima de ser resolvida. Também afirmou que os clientes continuam recebendo atendimento e que a loja trabalha para regularizar os pagamentos e as demais situações em aberto.
Leia a explicação do responsável pela loja na íntegra:
“Estamos passando por dificuldades devido a dois golpes grandes que levamos esse ano, mas a maioria dos casos ja foram liquidados ou falta pouco para resolver, temos sim ainda alguns casos pendentes que iram todos ser resolvidos o mais rapido possível! Lamentos os atrasos, mas estamos trabalhando o maximo para liquidar todas essas pendências e que nenhum cliente esta sem atendimento, todos estao sendo atendidos e logo será sanado!”