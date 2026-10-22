Após o Tribunal de Justiça declarar inconstitucional o trecho da legislação municipal de São José dos Campos que permitia o uso do Imposto de Renda retido dos servidores inativos para abater dos aportes que a Prefeitura deveria fazer ao IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal), o prefeito Anderson Farias (PSD) enviou à Câmara um projeto que visa criar uma nova regra para os repasses mensais ao instituto.

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O texto, protocolado na quarta-feira (21), foi lido na sessão dessa quinta-feira (22) e passará pela análise das comissões permanentes antes de ser votado em plenário.