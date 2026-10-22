A morte de Kethiny Evinlyn Alves Caetano, de 34 anos, provocou comoção entre amigos e pessoas próximas em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Após a notícia da morte da mulher, que passou por uma cirurgia ortognática na Santa Casa de Misericórdia da cidade, conhecidos publicaram homenagens nas redes sociais e lamentaram a perda precoce.

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As mensagens destacam o carinho pela vítima, a surpresa diante da notícia e a dificuldade de aceitar a partida de uma mulher descrita como jovem e cheia de planos, carinhosamente chamada de Ket Caetano.