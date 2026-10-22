A morte de Kethiny Evinlyn Alves Caetano, de 34 anos, provocou comoção entre amigos e pessoas próximas em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Após a notícia da morte da mulher, que passou por uma cirurgia ortognática na Santa Casa de Misericórdia da cidade, conhecidos publicaram homenagens nas redes sociais e lamentaram a perda precoce.
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As mensagens destacam o carinho pela vítima, a surpresa diante da notícia e a dificuldade de aceitar a partida de uma mulher descrita como jovem e cheia de planos, carinhosamente chamada de Ket Caetano.
Enquanto familiares e amigos enfrentam o luto, a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.
Em uma das homenagens, Anderson Celestino publicou uma mensagem de despedida e solidariedade à família. “Você partiu cedo demais, mas deixou um pedacinho de luz neste mundo”, escreveu. Ele também desejou conforto aos amigos e familiares neste momento de dor.
A cabeleireira Tatiana Silva relatou a incredulidade diante da morte da amiga e recordou um encontro recente entre as duas. Segundo ela, Kethiny esteve em seu salão cerca de 15 dias antes, quando conversaram e a ajudaram a organizar o perfil nas redes sociais.
Tatiana também contou que as duas tinham um novo encontro combinado para os dias seguintes, quando a amiga voltaria para pintar o cabelo. “Tão jovem, tão cheia de planos”, escreveu na homenagem, ao pedir forças para os familiares e expressar o desejo de que a saudade não machuque tanto quem ficou.
A publicação evidencia a proximidade entre as duas e a dificuldade de compreender uma perda tão inesperada. Para Tatiana, a lembrança dos momentos recentes torna ainda mais dolorosa a ausência da amiga.
Já Joel Silva descreveu Kethiny como uma irmã de coração e lamentou a dor provocada pela partida. “Você era mais do que uma amiga, era irmã de coração. Vou sentir sua falta para sempre”, publicou. Na mensagem, ele também expressou a esperança de um reencontro e desejou descanso à amiga.
As homenagens se somam às manifestações de carinho de pessoas que conviveram com Kethiny e que agora recorrem às redes sociais para compartilhar lembranças e prestar solidariedade à família.
Investigação da morte
Kethiny morreu na madrugada de quinta-feira (22), após apresentar complicações depois de uma cirurgia ortognática realizada na Santa Casa de Guaratinguetá. Conforme o boletim de ocorrência, ela havia sido internada no dia 20 de outubro para o procedimento.
Segundo o relato da irmã registrado à Polícia Civil, a família foi informada sobre uma intercorrência durante a cirurgia. A paciente foi encaminhada à UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde permaneceu em estado grave até a morte.
O boletim de ocorrência foi alterado de morte suspeita para homicídio culposo, classificação adotada para a investigação das circunstâncias do caso. A mudança no registro não representa, por si só, comprovação de responsabilidade criminal.
As causas da intercorrência e da morte ainda precisam ser esclarecidas pela investigação. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.