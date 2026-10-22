A Polícia Civil investiga a morte de Kethiny Evinlyn Alves Caetano, de 34 anos, após uma cirurgia para correção do maxilar realizada na Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá. A paciente apresentou complicações durante o procedimento, realizado na terça-feira (20), e morreu nesta quinta-feira (22), após permanecer internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Guaratinguetá e passou a ser tratado como homicídio culposo, conforme atualização do boletim de ocorrência. As circunstâncias da morte ainda serão investigadas.

Segundo o registro policial, a irmã da vítima, Karolina Alves Silva, procurou a delegacia para relatar as circunstâncias da internação. Ela contou que Kethiny era considerada saudável, não apresentava doenças preexistentes conhecidas e havia realizado os exames exigidos antes da cirurgia, sem indicação de impedimentos para o procedimento.