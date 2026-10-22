Um motociclista de 51 anos ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma moto na rodovia SP-55, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O acidente ocorreu por volta das 12h10 desta quinta-feira (22), na altura do km 96, próximo ao bairro Olaria.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O homem, morador de Ilha Comprida, conduzia a motocicleta no momento da batida. Devido à gravidade dos ferimentos, ele recebeu os primeiros atendimentos no local e precisou ser encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Caraguatatuba.
O transporte foi realizado pela Unidade de Suporte Avançado do Samu, que atuou em conjunto com o Corpo de Bombeiros no socorro à vítima.
O Policiamento Rodoviário e agentes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) também permaneceram no local para garantir a segurança do trânsito e acompanhar os trabalhos de perícia.
As circunstâncias da colisão não foram informadas.