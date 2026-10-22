22 de outubro de 2026
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EMPRESA

Taubaté: Prefeitura confirma investimento privado de R$ 1 bilhão

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Investimento foi anunciado por Sérgio Victor ao lado de Felício Ramuth, na capital
Investimento foi anunciado por Sérgio Victor ao lado de Felício Ramuth, na capital

A Prefeitura de Taubaté confirmou nesta quinta-feira (22) que está mantido o investimento de R$ 1 bilhão anunciado em dezembro de 2025 pelo prefeito Sérgio Victor (Novo). O nome da empresa responsável pelo aporte, no entanto, continua em sigilo, e não há novos detalhes sobre o projeto.

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Em nota enviada a OVALE, a administração municipal informou que o investimento segue confirmado e que a própria empresa divulgará as informações no momento oportuno, conforme suas decisões estratégicas.

A apuração de OVALE indica que o projeto envolve uma empresa que já está instalada em Taubaté e pretende ampliar sua operação. A expansão abrange diferentes setores, incluindo as áreas administrativa, logística e operacional.

A Prefeitura não forneceu mais informações sobre o empreendimento, alegando que os detalhes são internos da companhia e devem permanecer sob sigilo até a divulgação oficial.

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O aporte de R$ 1 bilhão foi anunciado por Sérgio Victor em 12 de dezembro de 2025, em um vídeo publicado nas redes sociais e gravado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Na ocasião, o prefeito estava acompanhado do vice-governador Felício Ramuth (PSD) e do presidente da Câmara de Taubaté, Richardson da Padaria (União).

Na época, Sérgio afirmou que o investimento contribuiria para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local. O prefeito também destacou a participação do governo estadual na construção de condições para viabilizar o empreendimento.

Felício Ramuth confirmou o acordo e atribuiu o resultado à parceria entre o governo de São Paulo e a Prefeitura de Taubaté. Apesar do anúncio, o nome da empresa e os detalhes da operação não foram divulgados.

A expectativa apresentada em dezembro de 2025 era de que as operações começassem no primeiro trimestre de 2026. Até esta quinta-feira (22), porém, a Prefeitura mantém a confirmação do investimento, enquanto a divulgação oficial das informações sobre a empresa permanece sob responsabilidade da própria companhia.

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