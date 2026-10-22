A Prefeitura de Taubaté confirmou nesta quinta-feira (22) que está mantido o investimento de R$ 1 bilhão anunciado em dezembro de 2025 pelo prefeito Sérgio Victor (Novo). O nome da empresa responsável pelo aporte, no entanto, continua em sigilo, e não há novos detalhes sobre o projeto.

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Em nota enviada a OVALE, a administração municipal informou que o investimento segue confirmado e que a própria empresa divulgará as informações no momento oportuno, conforme suas decisões estratégicas.