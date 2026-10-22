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MORTE SUSPEITA

Dario foi achado boiando em rio após sair para pescar em Caçapava

Por Da redação | Capçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Rio Paraíba do Sul em Caçapava
Rio Paraíba do Sul em Caçapava

Um idoso de 79 anos morreu após ser encontrado boiando nas águas do rio Paraíba do Sul, em Caçapava. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita na quarta-feira (21), depois que pescadores avistaram o corpo e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

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A vítima foi identificada como Dario Boa Sorte Neves, aposentado que costumava pescar sozinho.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado por volta das 16h20, nas proximidades da avenida Subtenente Luiz Gonzaga de Toledo Araújo.

As equipes de resgate retiraram o homem da água e o encaminharam ao pronto-socorro de Caçapava. Apesar do atendimento, o idoso não resistiu.

De acordo com o relato do filho à Polícia Civil, ele soube da morte do pai na quarta-feira. Ao chegar ao local, encontrou a equipe de resgate retirando o idoso da água.

O filho informou que não presenciou o ocorrido e que, segundo as informações recebidas, ninguém viu o momento em que o idoso caiu na água ou sofreu algum mal súbito. Os pescadores perceberam a situação apenas quando o corpo já estava boiando no rio.

Morte suspeita

Ainda conforme o registro policial, o filho afirmou não ter conhecimento de problemas de saúde ou de tratamento médico em andamento pelo pai.

A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita, sem causa determinante aparente, e solicitou exame necroscópico ao IML (Instituto Médico Legal). O procedimento deverá auxiliar no esclarecimento das circunstâncias e da causa da morte.

Até o registro da ocorrência, não havia confirmação sobre o que provocou a morte do idoso.

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