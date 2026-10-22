Um idoso de 79 anos morreu após ser encontrado boiando nas águas do rio Paraíba do Sul, em Caçapava. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita na quarta-feira (21), depois que pescadores avistaram o corpo e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima foi identificada como Dario Boa Sorte Neves, aposentado que costumava pescar sozinho.
O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado por volta das 16h20, nas proximidades da avenida Subtenente Luiz Gonzaga de Toledo Araújo.
As equipes de resgate retiraram o homem da água e o encaminharam ao pronto-socorro de Caçapava. Apesar do atendimento, o idoso não resistiu.
De acordo com o relato do filho à Polícia Civil, ele soube da morte do pai na quarta-feira. Ao chegar ao local, encontrou a equipe de resgate retirando o idoso da água.
O filho informou que não presenciou o ocorrido e que, segundo as informações recebidas, ninguém viu o momento em que o idoso caiu na água ou sofreu algum mal súbito. Os pescadores perceberam a situação apenas quando o corpo já estava boiando no rio.
Morte suspeita
Ainda conforme o registro policial, o filho afirmou não ter conhecimento de problemas de saúde ou de tratamento médico em andamento pelo pai.
A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita, sem causa determinante aparente, e solicitou exame necroscópico ao IML (Instituto Médico Legal). O procedimento deverá auxiliar no esclarecimento das circunstâncias e da causa da morte.
Até o registro da ocorrência, não havia confirmação sobre o que provocou a morte do idoso.