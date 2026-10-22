Um idoso de 79 anos morreu após ser encontrado boiando nas águas do rio Paraíba do Sul, em Caçapava. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita na quarta-feira (21), depois que pescadores avistaram o corpo e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

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A vítima foi identificada como Dario Boa Sorte Neves, aposentado que costumava pescar sozinho.