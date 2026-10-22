Uma pessoa foi baleada no tórax durante uma tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira (22), no bairro Santa Tereza, em Taubaté. A vítima foi socorrida por familiares e encaminhada para atendimento médico.

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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na rua Januário Moreira de Toledo, após a equipe ser acionada para atender a um caso de disparo de arma de fogo com uma pessoa ferida.