Policiais militares resgataram uma idosa, outras duas pessoas e um cachorro de pequeno porte de uma casa tomada pela fumaça de um incêndio na avenida Direitos Humanos, na zona norte de São Paulo.

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A ocorrência foi registrada na manhã de 11 de outubro e filmada pelas câmeras corporais dos agentes. Como a fumaça impedia o acesso pela entrada principal, os policiais entraram no imóvel vizinho e pularam o muro para chegar aos fundos da residência, onde estavam as vítimas.