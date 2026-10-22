22 de outubro de 2026
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RESGATE

VÍDEO: PMs pulam muro e resgatam idosa, mais duas pessoas e cão

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Imóvel pegou fogo na zona norte de São Paulo
Imóvel pegou fogo na zona norte de São Paulo

Policiais militares resgataram uma idosa, outras duas pessoas e um cachorro de pequeno porte de uma casa tomada pela fumaça de um incêndio na avenida Direitos Humanos, na zona norte de São Paulo. 

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A ocorrência foi registrada na manhã de 11 de outubro e filmada pelas câmeras corporais dos agentes. Como a fumaça impedia o acesso pela entrada principal, os policiais entraram no imóvel vizinho e pularam o muro para chegar aos fundos da residência, onde estavam as vítimas.

Segundo a moradora, identificada como Maria Irany, o fogo começou enquanto ela tomava café na cozinha e se espalhou rapidamente.  O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos, e a idosa foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Cachoeirinha em bom estado geral e sem ferimentos aparentes. 

Em um vídeo divulgado após o resgate, ela agradeceu emocionada aos policiais: “Se não fossem eles, hoje, eu não estava contando essa história”. O caso foi registrado no 72º Distrito Policial, e a perícia foi acionada para apurar as causas do incêndio.

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